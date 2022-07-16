Обнажившийся на улице мужчина развеселил кемеровчан

Кемеровчане рассказали, что под окнами их дома в Рудничном районе города разгуливала компания мужчин, один из которых был полностью нагим. Свои слова жители областного центра подкрепили снимком, на которых видны три молодых человека, среди которых оказался кемеровчанин с обнаженным торсом.

– Один штаны потерял, ходил голым, – отметили очевидцы.

Описанная горожанами ситуация развеселила комментаторов. Они предположили, что мужчина мог проиграть одежду в карты или решиться на такой поступок в состоянии опьянения.