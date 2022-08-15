Кемеровчане рассказали, что встретили подозрительного горожанина в одном из дворов, расположенных в микрорайоне Южный. По словам кузбассовцев, неизвестный, будучи полностью раздетым, испугал детей. Также очевидцы разместили снимок, на котором оказался запечатлен обнаженный мужчина, лежащий на траве.

‒ Маньяк появился <...>, пугает детей просим принять меры (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ высказались жители столицы региона.

Комментаторы не разделили мнение кемеровчан и заявили, что у тех не было причин называть незнакомца "маньяком". Пользователи Сети предположили, что мужчина мог находиться в состоянии опьянения, поэтому и сбросил с себя одежду.