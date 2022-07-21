+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Обнаженный "астроном" без телескопа преградил проезд автомобилистам в Кемерове

0
Фото:  

В столице Кузбасса неизвестный "астроном" с оголенным торсом вышел на оживленную проезжую часть, чтобы без телескопа попытаться разглядеть Кассиопею. Очевидцы сняли любопытного незнакомца на видео.

Ролик с любопытным кемеровским "астрономом" появился в сообществе во "ВКонтакте". Судя по видео, неизвестный мужчина посреди дня вышел на оживленную проезжую часть в районе ул. Сибиряков-Гвардейцев, 11 и, подняв свой взгляд в небо, принялся что-то очень упорно разглядывать. При этом он предпочел изучать облака или же Кассиопею, предположили очевидцы, в полуобнаженном виде.

Забыв свой телескоп в обсерватории, кемеровский астроном пытается разглядеть Кассиопею в звездном небе, следует из подписи к видео.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что кузбассовцы этим летом смогут наблюдать за метеорным потоком.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38422

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined