Ролик с любопытным кемеровским "астрономом" появился в сообществе во "ВКонтакте". Судя по видео, неизвестный мужчина посреди дня вышел на оживленную проезжую часть в районе ул. Сибиряков-Гвардейцев, 11 и, подняв свой взгляд в небо, принялся что-то очень упорно разглядывать. При этом он предпочел изучать облака или же Кассиопею, предположили очевидцы, в полуобнаженном виде.

– Забыв свой телескоп в обсерватории, кемеровский астроном пытается разглядеть Кассиопею в звездном небе, – следует из подписи к видео.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что кузбассовцы этим летом смогут наблюдать за метеорным потоком.