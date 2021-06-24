Обнаженная женщина показала промежность автолюбителям в Новосибирске

Свидетели инцидента рассказали, что встретить раскрепощенную горожанку им удалось на оживленной дороге по улице Большевистской в Новосибирске. Там она организовала обнаженное шоу для проезжающих по участку пути автомобилистов. Записью пассажиры машины поделились в Сети.



Из видео следует, что женщина без одежды следовала по дороге и в конечном итоге нагнулась, продемонстрировав обнаженную промежность автору съемки.





Кроме того, по словам очевидцев, после прогулки незнакомка залезла на забор, однако, на предоставленных кадрах подобных ее действий не оказалось.