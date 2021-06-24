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Обнаженная женщина показала промежность автолюбителям в Новосибирске

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Фото:  

Внимание новосибирских автолюбителей привлекло пикантное зрелище, которое организовала обнаженная дама на проезжей части города.

Свидетели инцидента рассказали, что встретить раскрепощенную горожанку им удалось на оживленной дороге по улице Большевистской в Новосибирске. Там она организовала обнаженное шоу для проезжающих по участку пути автомобилистов. Записью пассажиры машины поделились в Сети.


Из видео следует, что женщина без одежды следовала по дороге и в конечном итоге нагнулась, продемонстрировав обнаженную промежность автору съемки.


Кроме того, по словам очевидцев, после прогулки незнакомка залезла на забор, однако, на предоставленных кадрах подобных ее действий не оказалось.

Видео: ВКонтакте / "Онлайн Ленинск-Кузнецкий Полысаево"

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