Обнаруженное дома оружие заставило кемеровчанку обратиться к правоохранителям

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Крыша жилого дома жительницы областного центра Кузбасса была хранилищем советского оружия, однако хозяйка узнала об этом только в ходе ремонта. О находке женщина сообщила в полицию.

К полицейским в Кемерове с сообщением об обнаружении странного предмета обратилась 32-летняя местная жительница. На место прибыли правоохранители. Они, осмотрев находку, заключили, что предмет является оружием из прошлого.

– Предварительный осмотр показал, что это пистолет-пулемет Судаева, производившийся в 1940-х годах. Полицейские поблагодарили заявительницу за верные действия, а находку направили на исследование, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Кроме того, правоохранители напоминают о том, что добровольная сдача оружия может быть поощрена в Кузбассе. Так, за предоставление силовикам найденных гранатомета, пулемета или автомата горожане могут получить 30 тысяч рублей, денежное вознаграждение за пистолеты и револьверы составляет 20 тысяч рублей. При передачи полицейским иного нарезного оружия полагается 10 тысяч рублей, гладкоствольного – 7 тысяч рублей, обреза – 3 тысячи рублей. Награда в размере 2 тысяч рублей также полагается тем, кто приносит в полицию газовые пистолеты, мины или гранаты.

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