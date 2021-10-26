Обматеривший судью кузбассовец попал под статью

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Суд рассмотрит дело жителя кузбасского города, который во время судебного заседания обматерил судью и свидетеля.

31-летний житель Гурьевска обвиняется по ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи и участников судебного разбирательства). По данным СК, в июле прошлого года шло судебное разбирательство по делу о разбойном нападении. Подсудимый прямо во время заседания решил высказать несогласие с действиями судьи и свидетеля, начав оскорблять их нецензурной бранью.


По аудиозаписи судебного заседания были проведены лингвистическая и фоноскопическая экспертизы.

— Заключения экспертов показали, что в речи мужчины содержатся оскорбительные высказывания именно в адрес судьи и участника судебного разбирательства, — рассказали в региональном СУ СКР.

При этом по результатам психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым. Его дальнейшую судьбу решит суд.

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