Обматеривший судью кузбассовец попал под статью

31-летний житель Гурьевска обвиняется по ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи и участников судебного разбирательства). По данным СК, в июле прошлого года шло судебное разбирательство по делу о разбойном нападении. Подсудимый прямо во время заседания решил высказать несогласие с действиями судьи и свидетеля, начав оскорблять их нецензурной бранью.

По аудиозаписи судебного заседания были проведены лингвистическая и фоноскопическая экспертизы.

— Заключения экспертов показали, что в речи мужчины содержатся оскорбительные высказывания именно в адрес судьи и участника судебного разбирательства, — рассказали в региональном СУ СКР.

При этом по результатам психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым. Его дальнейшую судьбу решит суд.