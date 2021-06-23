Обманывавший женщин «Просто Коля» получил реальный срок в Кузбассе

Как было установлено, 34-летний рецидивист из поселка Артышта, расположенного в Краснобродском городском округе, познакомился с двумя беловчанками в начале 2019 года в Сети. Там же он предстал перед женщинами под никнеймом «Просто Коля».

После непродолжительного общения в Интернете, они начали встречаться в реальной жизни. Войдя в доверие, мужчина начал приходить к горожанкам в гости, общался с их детьми и пытался всячески показать, что готов к серьезным отношениям.

Спустя время, а именно – в марте, злоумышленник привел одну из якобы возлюбленных в ресторан, а после в гостиницу, в которой она проснулась без мобильника, золотого кольца и 30 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 41 тысячу рублей. Вторую потерпевшую он обокрал в июне, тогда же он, находясь у нее в гостях, также украл телефон и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба, причиненного указанными действиями, составила около 60 тысяч рублей.

Женщины обратились к полицейским, впоследствии вора задержали и выяснилось, что в разное время он обкрадывал горожанок из различных городов Кузбасса.

Дело после следствия направили в суд, в котором «Просто Колю» признали виновным, а в качестве наказания приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима.