Обманувшая пенсионерку в Новокузнецке цыганка попалась полицейским

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Правоохранители задержали аферистку, потребовавшую от пожилой жительницы южной столицы Кузбасса 11 тысяч настоящих рублей в качестве сдачи с "матпомощи", состоявшей из "билетов банка приколов". Мошеннице грозит тюремный срок.

Силовики в Новокузнецке провели задержание цыганки-мошенницы, обманувшей 87-летнюю местную жительницу. По информации полицейских, к одинокой пенсионерке накануне якобы из храма прибыла неизвестная, которая принесла пожилой горожанке "материальную помощь" из фальшивых денег.

- Незнакомка передала потерпевшей 6 купюр с цифрами 5 000 на каждой, которые та приняла за настоящие деньги и выдала сдачу – 11 000 рублей, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

После ухода гостьи пенсионерка решила проверить купюры и обнаружила подделку, из-за чего и обратилась к полицейским.


По заявлению были организованы поиски, итогом которых стало задержание 60-летней жительницы Прокопьевска. Престарелая горожанка из соседнего с Новокузнецком города, как отметили в полиции, ранее уже неоднократно была судима за совершение краж и мошенничеств. Обнаружили рецидивистку по месту ее жительства.


В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ей грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.

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