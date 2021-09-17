Обманутые дольщики устроили в Новосибирске голодовку

Накануне более десяти человек начали голодовку у здания правительства Новосибирской области. Все они ‒ дольщики, купившие квартиры в домах на улице Тульской. Несмотря на то, что некоторые сделки были проведены более десяти лет назад, оплаченное жилье люди так и не получили — подрядчик не выдал им договоры на покупку квартир.

Для привлечения внимания властей, обманутые дольщики прибегли к решительным мерам: члены инициативной группы собрались на Свердловской площади и выставили транспарант о начале голодовки. Дольщики заявили, что намерены оставаться у здания правительства "серьезно и надолго", сообщает издание НГС.

В региональной прокуратуре отметили, что купленные квартиры не получили те дольщики, которые приобрели жилье по договору предварительного участия, на сегодняшний день не предусмотренному законодательством. Обманутым новосибирцам предложили квартиры в новостройках на окраине города, однако сроки его получения названы не были.