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Облик ТЦ в центре Кемерова вызвал новые споры в Сети

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Несколько дней назад новый торговый центр, расположенный около кемеровского Парка Ангелов, получил название. После этого горожане в социальных сетях стали обсуждать внешний вид нового объекта.

Появившиеся в соцсетях снимки нового ТЦ разбили жителей Кемерова на два лагеря. Одни утверждают, что здание достаточно серое, что плохо сказывается на облике города и его центральных улиц.

– "Унылое серое здание в самом центре", "Страх серый как надгробный памятник, нет чтоб сделать как на Кирова в едином стиле", – написали некоторые пользователи.

Другие, наоборот, заявили, что здание "смотрится отлично". Также нашлись и те, кто вовсе посчитал строительство ТЦ нецелесообразным, так как, по их мнению, городу не хватает завода, парка и мест отдыха.


Напомним, что название торгового центра власти сообщили еще в марте текущего года.

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