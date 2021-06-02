Облик ТЦ в центре Кемерова вызвал новые споры в Сети

Появившиеся в соцсетях снимки нового ТЦ разбили жителей Кемерова на два лагеря. Одни утверждают, что здание достаточно серое, что плохо сказывается на облике города и его центральных улиц.

– "Унылое серое здание в самом центре", "Страх серый как надгробный памятник, нет чтоб сделать как на Кирова в едином стиле", – написали некоторые пользователи.

Другие, наоборот, заявили, что здание "смотрится отлично". Также нашлись и те, кто вовсе посчитал строительство ТЦ нецелесообразным, так как, по их мнению, городу не хватает завода, парка и мест отдыха.

Напомним, что название торгового центра власти сообщили еще в марте текущего года.