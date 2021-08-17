Областной суд определил дату заседания по делу о закрытии «Лапландии» в Кемерове

Напомним, что ранее, а именно – 5 августа, делопроизводство только поступило в Кемеровский областной суд, позже – 6 августа – его передали судье. Рассмотрение же самого дела в рамках заседания пройдет 2 сентября.

Ответчиком по делу проходит АО «АМК-Фарма» - собственник закрытого в Кемерове ТРЦ «Лапландия». В качестве истца выступил прокурор Центрального района кузбасской столицы, представляя интересы неопределенного круга лиц.

Ранее ТРЦ «Лапландия» закрыли в Кемерове из-за множества нарушений, среди которых большая часть была выявлена в сфере пожарной безопасности. Полный список недочетов, установленных в работе объекта, публиковался на сайте AVOKADO.