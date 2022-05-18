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Облако едкого дыма накрыло кузбасский город из-за пожара на свалке

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Жители Ленинска-Кузнецкого вынуждены задыхаться на улицах города и за его пределами из-за загоревшихся отходов на городском мусорном полигоне.

По словам граждан из поселка Лапшиновка, на улице им нечем дышать, поскольку в воздухе чувствуется запах гари и наблюдается густой дым. Отмечается, что причина неблагоприятной обстановки – это пожары на свалке в Ленинске-Кузнецком.

– Свалка отходов уже горит какой день и ночь, дышать нечем на лапшиновке, – уточнил автор.

При этом местные жители указали, что чаще всего резкий запах гари возникает по утрам, а к вечеру исчезает. Однако из-за сложной экологической ситуации родители не пускают своих детей подолгу гулять на улице, так как после длительного нахождения на "чистом" воздухе у некоторых возникает тошнота.

Видео: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112

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