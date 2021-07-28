Обитаемый пень испугал жителей кемеровского двора

По словам кемеровчанки, опасный объект находится во дворе жилого дома № 9 по улице Тайгинской. Собой он представляет больших размеров старый пень от тополя, который может, по мнению горожанки, угрожать окружающим, поскольку его населяют насекомые.

- А дело все в том, что в этом пне живут пчелы, или осы, и их огромные рои! Детей страшно отпускать во двор, окна открыть нельзя, это просто ужас! - написала женщина на портале "Кузбасс.Онлайн".

В ответ на это представители администрации предупредили, что устранение роя пчел или ос непрофессионалами может привести к укусам. В связи с этим соответствующее обращение с просьбой оказать помощь направлено Кемеровской службе спасения.



Напомним, ранее еще один двор в кузбасской столице был "захвачен" роем диких насекомых.