Обитаемый пень испугал жителей кемеровского двора

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Жительница Кемерова обратила внимание на старый пень, который остался от поваленного тополя в одном из дворов города. Горожанка заявила, что он опасен, так как обитаем.

По словам кемеровчанки, опасный объект находится во дворе жилого дома № 9 по улице Тайгинской. Собой он представляет больших размеров старый пень от тополя, который может, по мнению горожанки, угрожать окружающим, поскольку его населяют насекомые.

- А дело все в том, что в этом пне живут пчелы, или осы, и их огромные рои! Детей страшно отпускать во двор, окна открыть нельзя, это просто ужас! - написала женщина на портале "Кузбасс.Онлайн".

В ответ на это представители администрации предупредили, что устранение роя пчел или ос непрофессионалами может привести к укусам. В связи с этим соответствующее обращение с просьбой оказать помощь направлено Кемеровской службе спасения.


Напомним, ранее еще один двор в кузбасской столице был "захвачен" роем диких насекомых.

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