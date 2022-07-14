Обездвиженная юргинка стала пленницей квартиры

На пульт диспетчера поисково-спасательной службы поступил сигнал, что в городе Юрга 91-летняя женщина не смогла самостоятельно подняться и открыть дверь своим родственникам, связи с чем те забили тревогу и вызвали спасателей.

– Спасатели Юргинского поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место происшествия, при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента открыли дверь, совместно с родственниками транспортировали пострадавшую до автомобиля скорой помощи, – следует из текста сообщения.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в кузбасском лесу затерялась женщина, которая отправилась на поиски сладких плодов. Среди деревьев спасателям все-таки удалось отыскать собирательницу ягод, она была передана полицейским.