Объявленный в федеральный розыск преступник скрывался в Шерегеше

При обходе улицы Гагарина в поселке Шерегеш правоохранители остановили подозрительного молодого человека. При требовании предъявить документы мужчина попытался сбежать, но был задержан. Выяснилось, что молодой человек является преступником, разыскиваемым правоохранителями соседнего региона.

В августе 2021 года 21-летний уроженец Алтая совершил кражу с банковского счета и скрылся от правосудия. В кузбасский поселок он приехал для того, чтобы отдохнуть, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.

Алтаец был передан инициаторам розыска для дальнейшего разбирательства.