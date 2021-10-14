Объявленный в федеральный розыск преступник попал на видео в Кузбассе

Правоохранители в Анжеро-Судженске задержали магазинного вора, попавшего на видео в процессе кражи продуктов. Выяснилось, что неоднократно судимый 39-летний мужчина находится в федеральном розыске.
‒ По предварительной информации, рецидивист из торговых точек Анжеро-Судженска и поселка Яя похитил с целью перепродажи товара на сумму более 12 000 рублей, ‒ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии Кузбасса.
Отмечается, что в федеральный розыск кузбассовца объявили по подозрению в совершении серии имущественных преступлений.
Злоумышленника передали полиции для дальнейших разбирательств.
Видео: Управление Росгвардии по Кемеровской области
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