Объявление о продаже кемеровского комбината появилось в Сети

На популярной Интернет-платформе появилось объявление о продаже мукомольного комбината в Заводском районе Кемерова. Сообщается, что объект включает в себя производственное помещение 6170 м², земельный участок площадью 54 796 м², железнодорожный подъездной путь и несколько зданий.

Мельничный комплекс состоит из элеватора, зерносушилки, лаборатории, мельзавода и комбикормового завода, следует из объявления.

Желающему приобрести комбинат придется отдать за сделку 350 000 000 рублей.