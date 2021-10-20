Объездная дорога вокруг Кемерова будет платной

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Стало известно, что за движение по автодороге в объезд столицы Кузбасса будет взыматься плата. Строительство продлится до 30 ноября 2027 года.

На платформе госзакупок появился аукцион, инициированный Дирекцией автомобильных дорог Кузбасса. Объектом закупки являются работы по созданию Северо-Западного обхода города Кемерово, подготовку к которым уже начали власти. Стартовая цена контракта — 54 765 843 950 рублей.


Согласно прикрепленным документам, обход должен быть проложен по трассе Р-255 "Сибирь": от 220+815 километра (близ Топок) до 299+317 километра (рядом с поселком Боровой). Строительная длина трассы из четырех полос составит 47,6 километра.


Работы продлятся с момента заключения контракта до 30 ноября 2027 года. При этом разработка проектной документации должна быть завершена до 31 мая 2022 года.


Из названия аукциона следует, что движение по Северо-Западному обходу Кемерова будет платным.

Да!
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