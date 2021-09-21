Объемы добычи угля за год увеличились в Кузбассе на 10%

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В Министерстве угольной промышленности Кузбасса заявили, что в августе 2021 года объемы добычи угля оказались почти на 10% больше, чем было годом ранее.

Из данных Минуглепрома следует, что за минувший месяц на территории региона открытым способом было добыто порядка 14,4 млн тонн угля. Стоит отметить, что в прошлом году за это время показатель был несколько ниже, всего 11,8 млн тонн собрано за август.


В общей сложности объемы добычи угля подземным способом в Кузбассе значительно снизились, а вот на разрезах наоборот увеличились.


Таким образом, суммарно в Кемеровской области за август 2021 года было добыто 20,5 млн тонн угля, что почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года (18,3 млн тонн).Стоит отметить, что объемы экспорта за год практически не изменились. На 4-5% увеличилась масса угля, поставляемого в западном направлении, но на 3-5% уменьшились объемы экспорта на восток.

Да!
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