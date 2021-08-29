Объем вывозимого из Кузбасса угля увеличится на четверть

По словам Белоусова, уже к 2024 году из Кузбасса будут вывозить более чем на четверть больше угля, то есть 68 миллионов тонн, вместо 53. Добиться этот планируют за счет развития восточного железнодорожного полигона ,а также внедрения новых технологий перевозки, например повышения вместимости поездов.

Напомним, согласно текущему соглашению с РЖД, грузоотправители в 2021 году смогут вывезти из Кемеровской области 53 миллиона тонн угля на экспорт в восточном направлении и еще около 3,5 миллиона тонн - в другие регионы страны, передает ТАСС.