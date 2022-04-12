Объем вакансий в Кузбассе уменьшился в несколько раз

Уровень снижения предлагаемой работы в Кузбассе за март составил 7%. Острую нехватку почувствовали юристы. По данным платформы HH.ru конкуренция составляет 6,9 резюме на вакансию.
Существует и нехватка персонала в области здравоохранения, строительства, рабочего персонала, специалистов по добыче сырья и госслужащих.
Как сообщает Минтруд Кузбасса ситуация на рынке труда стабильная.
– Численность безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости, составила 11,3 тысяч человек – это меньше на 2,1% в сравнении с февралем 2022 года и на 55,5% меньше в сравнении с показателем на 01.04.2021, – прокомментировал глава ведомства Алексей Гришин.
Для работников домашнего персонала, начинающих специалистов и студентов, а также для медиков и рабочего персонала количество вакансий увеличилось.
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