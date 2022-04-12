+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Объем вакансий в Кузбассе уменьшился в несколько раз

0
Фото:  

Популярный сервис по поиску работы зафиксировал уменьшение вакансий за предыдущий месяц.

Уровень снижения предлагаемой работы в Кузбассе за март составил 7%. Острую нехватку почувствовали юристы. По данным платформы HH.ru конкуренция составляет 6,9 резюме на вакансию.


Существует и нехватка персонала в области здравоохранения, строительства, рабочего персонала, специалистов по добыче сырья и госслужащих.


Как сообщает Минтруд Кузбасса ситуация на рынке труда стабильная.

– Численность безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости, составила 11,3 тысяч человек – это меньше на 2,1% в сравнении с февралем 2022 года и на 55,5% меньше в сравнении с показателем на 01.04.2021, – прокомментировал глава ведомства Алексей Гришин.

Для работников домашнего персонала, начинающих специалистов и студентов, а также для медиков и рабочего персонала количество вакансий увеличилось.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35308

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined