Объект архитектуры начал рассыпаться на глазах прокопчан

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В кузбасском городе местные жители обеспокоены судьбой архитектурного объекта, который стремительно разрушается с каждым новым днем.

Объект архитектуры уже долгие годы разваливается на глазах прокопчан. По словам местных граждан, речь идет о декоративном ограждении, что расположено на Драмтеатре. Судя по фотографиям, строение действительно медленно, но верно идет к своему уничтожению. Сейчас от него уже практически полностью отвалился верхний слой штукатурки.

Все хорошо само здание сделали, дорогу заасфальтировали, а вот эти декоративные сооружения обошли стороной. Как будто их и нет вовсе. Некрасиво как-то, да и опасно! сокрушился автор.

В комментариях житель города выразили надежду, что местные власти все-таки отремонтируют постройку, однако, по их предположению, это произойдет только после завершения ремонтных работ на участке.

Фото: ВКонтакте / "Прокопьевск.ру"

Да!
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