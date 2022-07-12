Объект архитектуры начал рассыпаться на глазах прокопчан

Объект архитектуры уже долгие годы разваливается на глазах прокопчан. По словам местных граждан, речь идет о декоративном ограждении, что расположено на Драмтеатре. Судя по фотографиям, строение действительно медленно, но верно идет к своему уничтожению. Сейчас от него уже практически полностью отвалился верхний слой штукатурки.

– Все хорошо – само здание сделали, дорогу заасфальтировали, а вот эти декоративные сооружения обошли стороной. Как будто их и нет вовсе. Некрасиво как-то, да и опасно! – сокрушился автор.

В комментариях житель города выразили надежду, что местные власти все-таки отремонтируют постройку, однако, по их предположению, это произойдет только после завершения ремонтных работ на участке.