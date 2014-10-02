Нюни распустил: фильмы, в которых плачут крутые мужики

Эффект колибри/Hummingbird/2012
Джейсон Стэйтем, на первый взгляд, делает всё то же самое, что и всегда: кому-то за что-то мстит, кого-то убивает, спасая чью-то жизнь, потому что его кто-то подставил, но кто – непонятно. При этом он всё так же небрит и коротко стрижен, а залысины по-прежнему не покинули его светлую голову.
Если так и не поняли, о чём фильм, расскажу вкратце. Стэйтем играет бывшего спецназовца, который хочет начать новую жизнь. У него это, естественно, не выходит, потому что он соглашается работать на азиатскую мафию (отличное начало новой жизни). Когда он понимает, куда он ввязался и зачем, отступать уже поздно, да и, когда убивают его возлюбленную Изабель, на героя снисходит прозрение: пора самому вершить правосудие и восстанавливать справедливость.
Джейсон Стэйтем в один прекрасный момент решил, что хватит перевозить всякую дрянь и пора бы уже стать "удержимее", поэтому в этом фильме мы можем наблюдать внутренние метания героя, который между раскидыванием врагов в разные стороны пьёт, вспоминает прошлое, грустит и рефлексирует. Ну и, конечно же, плачет.
Игры страсти/Passion Play/2010
В этот фильме грустит здоровяк Микки Рурк. И вместе с ним грустит Меган Фокс. Ну она-то ладно, а вот первый вызывает некоторое удивление – чего это он? Вроде бы от привычного образа не отходил: всё тот же неудачник, только теперь уже на другом поприще – музыкальном. Но раньше-то его это ничуть не обескураживало.
Перед нами – город Ангелов середины двадцатого века. Микки Рурк – не самый талантливый музыкант, который перебивается случайными заработками. Как правило, он просто играет на трубе в самых разных местах. Однако в его жизни появляется Ангел (понятно кто), и всё круто меняется.
Конечно, Меган Фокс способна растрогать душу любого, но вот прям так, чтоб до слёз… Видимо, да. И даже закостеневший Микки Рурк с накаченными губами и лицом, похожим на отбивную, всё ещё способен в свои околошестьдесят лет плакать, ведь у него отнимают самое светлое, что он имеет.
Фонтан/The Fountain/2006
Фильм, который так с первого раза и не поймёшь. Хью Джекман, которого так с первого раза и не поймёшь. Это вообще похоже на какую-то шифровку, из-за которой, видимо, и плачут главные герои, пытаясь её разгадать.
По описанию кино кажется предельно простым, лишь немного фантастикой отдаёт. Томас Крео, протагонист картины, ищет Дерево Жизни, сок которого, по легендам индейцев Майя, дарует вечную жизнь. Оно нужно Томасу для того, чтобы спасти свою смертельно больную жену, которую он так не хочет отпускать.
На этом-то всё и замешано. С героями происходят невообразимые метаморфозы, похлеще чем у Апулея, и всё путается-путается-путается. А ещё, поговаривают, Хью Джекману пришлось избавиться от всех волос на голове и груди для съёмок заключительной части фильма – может быть, это из-за них он так горько рыдает.
Рокки Бальбоа/Rocky Balboa/2006
Ну конечно, где же ещё мог давить скупую мужскую слезу Сильвестр Сталлоне, как не в фильме про боксёра? Он постарел (со времён первой части прошло тридцать лет!), стал чувствителен и сентиментален, поэтому неудивительно, что именно в завершающей части пенталогии о Рокки он не смог сдержать своих чувств.
Сначала рассказывается просто о Рокки и его жизни: он отошёл от бокса, стал ресторатором и продолжает страдать по своей умершей жене. Как ещё отвлечься от всего плохого, если не с помощью любимого дела? Рокки решает размять старые кости и выступить на ринге в лёгком весе. Однако он снова входит во вкус и спустя время соглашается на бой с действующим чемпионом-тяжеловесом, а пресса уже пристально следит за его камбэком. Пути назад нет.
Горечь от всего произошедшего, тяжесть навалившихся тренировок и воспоминаний, победа, которую не достать так просто, – всё это трогает старого боксёра за сердце холодными длинными пальцами, и он не может сдерживать себя, чтобы не оставить пару полосок солью на своих морщинистых бульдожьих щеках.
Заложник/Hostage/2005
Брюс Уиллис тут снова как будто бы тот самый полицейский Джон МакКлейн. Служил в элитном подразделении, был одним из лучших в своём деле, но – одна маленькая ошибка – и он разочаровался и уехал в глубинку предаваться печали и унынию.
В центре повествования Джеф Тэлли – бывший переговорщик секретных служб Лос-Анджелеса, который после трагически закончившихся переговоров с террористами не может простить себе роковую ошибку и переезжает в маленький провинциальный городок, оставив свою семью. До поры до времени всё спокойно, но потом, конечно же, появляются преступники, которые во время ограбления берут в заложники ничего не подозревающую семью. И тут уже в дело вступает само-собой-понятно-кто, попутно борясь со своими страхами и флэшбэками.
На самом деле Брюс Уиллис в этом фильме плачет уже на пятой минуте – такой печальный и бородатый. Ну и в середине фильма плачет. Кстати, в конце фильма он тоже плачет. Выходит, крепкий орешек всё же не такой уж и крепкий?
Новая полицейская история/Xin jingcha gushi/2004
Единственный в мире человек, который может навалять тебе твоей же комнатой, оказывается, тоже способен страдать. Не в физическом смысле, нет – этого хоть отбавляй в любом из фильмов с Джеки Чаном. Речь идёт о моральных страданиях и переживаниях, из-за которого капилляры глаз краснеют, а после – лопаются редкими слезами.
Вся группа инспектора Винга погибла в неравной борьбе с китайскими гангстерами – чудом уцелел только он сам. Конечно, после такого очень сложно обойтись без мук совести, от чего и страдает главный герой кинокартины. Он находит утешение и забвение на дне бутылки со спиртным, но из алкогольной комы Винга вытаскивает новый напарник. Ну а дальше и так понятно, что они делают, – бросают вызов всей мафии Гонконга и отправляются отмщать своих почивших китайских товарищей.
Собственно, плачет Джеки Чан чуть ли не в начале фильме – в алкогольном угаре и с душой наизнанку. Ну, признайтесь, а кто из нас так не делал, напиваясь до розовых соплей?
Вспомнить всё/Total Recall/1990
Все помнят этот мозговыносящий боевик, в котором творится чёрт-те что, а Арни каждые пять минут тычет в кого-то пистолетом. В те времена он как раз стал "железным" (Арни), а до судного дня оставался всего год. Поэтому, пока позволяли возможности, их надо было использовать.
Фильм рассказывает об обычном рабочем-культуристе Даге Куэйде, которому живётся ну очень скучно. Именно поэтому он решает вспомнить то, чего не было, путём подмены воспоминаний. И всё бы прошло как по маслу, но только после этой процедуры он не мог понять, что правда, а что нет (ещё бы, ему ж воспоминания подменили). Теперь на него объявили охоту, а ему во что бы то ни стало хочется выяснить, кто же он такой на самом деле и почему его пытается убить даже собственная жена.
Арнольд Шварценеггер, в принципе, здесь крайне мужественен и силён – практически, как и в любом своём фильме. И он почти не плачет. Только разве в одном моменте: когда вспоминает. Вспоминает всё. По крайней мере, это похоже на слёзы не из жидкого металла.
Нью-Джек-Сити/New Jack City/1990
Неуязвимый Блэйд и разрушитель, от которого чуть не впал в истерику Сильвестр Сталлоне, оказался ничем не лучше своего будущего визави: он тоже любитель распустить нюни. Но у него это было всё по глупости и молодости: гормоны, знаете ли.
В "Нью-Джек-Сити" Уэсли Снайпс играет наркобарона. Он молод, богат, удачлив, красив (спорно), а в своём бизнесе жесток и не знает пощады. Ему противостоят полицейские, которые хотят всё это безобразие прекратить. Однако главному герою Нино Брауну на это плевать – а это, по мнению Конфуция (или кого-то ещё из китайских мудрецов), главная ошибка – недооценивать своего врага. За это-то самоуверенный Нино и поплатился.
Ложь, боль, смерть и предательство (особенно близких людей) способны сломить дух даже наркобарона и гангстерского босса, что и произошло с Уэсли Снайпсом. И как-то разом из грозного афроамериканца он превратился в маленькую девочку, пускающую сопли при нажатии на курок.
Бонус-трек: 9 рота/2005
Для чёрствых сердцем читателей, которых не тронули ни лысый плачущий Стэйтэм, ни постаревший печальный Сталлоне, мы приготовили кое-что напоследок. Большой и с волосатой грудью, этот русский актёр уже который год поражает с экранов телевизоров своей многогранностью и талантом всех домохозяек России (а после ещё и крадёт их сердца). Конечно, самый внимательный читатель уже догадался, что речь идёт о Михаиле Пореченкове.
В фильме рассказывается о событиях конца восьмидесятых, происходящих в Афганистане. Семеро призывников под командованием сурового старшины попадают в самое пекло боевых действий. Там они становятся бойцами группы десантников, и теперь им предстоит важная миссия – занять высоту и удерживать её, пока не пройдёт колонна.
Конечно, тут и не могло закончиться всё хорошо, и даже Пореченков не смог перебить армию недругов. Зато он смог балисонгом вспороть душу любому, кто посмотрел этот фильм и узрел там нашего великого актёра, который придаётся вселенскому унынию и обливается горючими слезами посреди поля красных маков. Всё, хватит, я не могу говорить об этом без слёз, так что смотрите сами уже!
Автор: Максим Полюдов
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