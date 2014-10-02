Нюни распустил: фильмы, в которых плачут крутые мужики

Джейсон Стэйтем, на первый взгляд, делает всё то же самое, что и всегда: кому-то за что-то мстит, кого-то убивает, спасая чью-то жизнь, потому что его кто-то подставил, но кто – непонятно. При этом он всё так же небрит и коротко стрижен, а залысины по-прежнему не покинули его светлую голову.

Если так и не поняли, о чём фильм, расскажу вкратце. Стэйтем играет бывшего спецназовца, который хочет начать новую жизнь. У него это, естественно, не выходит, потому что он соглашается работать на азиатскую мафию (отличное начало новой жизни). Когда он понимает, куда он ввязался и зачем, отступать уже поздно, да и, когда убивают его возлюбленную Изабель, на героя снисходит прозрение: пора самому вершить правосудие и восстанавливать справедливость.

Джейсон Стэйтем в один прекрасный момент решил, что хватит перевозить всякую дрянь и пора бы уже стать "удержимее", поэтому в этом фильме мы можем наблюдать внутренние метания героя, который между раскидыванием врагов в разные стороны пьёт, вспоминает прошлое, грустит и рефлексирует. Ну и, конечно же, плачет.