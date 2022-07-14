"Нюхайте дети": вонючая свалка у игровой зоны возмутила кемеровчан

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Кемеровчане с поселка Металлплощадка в Сети пожаловались, что их дети вынуждены играть у кучи отходов из-за того, что специалисты несвоевременно вывозят мусор.

По словам автора публикации во "ВКонтакте", несанкционированная свалка образовалась в десяти шагах от детской площадки, что расположена на улице Садовая, 2 в кемеровском поселке Металлплощадка.

– Свалка напротив детской площадки, все для детей, – возмутилась местная жительница.

В видео также сказано, что контейнеры набивались на протяжении двух лет и, по ее данным, все это время помои не вывозились, из-за чего начали гнить, а неприятный запах распространился по окрестностям. В том числе, сказала женщина, "аромат" добрался и до игровой зоны для несовершеннолетних.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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