По словам автора публикации во "ВКонтакте", несанкционированная свалка образовалась в десяти шагах от детской площадки, что расположена на улице Садовая, 2 в кемеровском поселке Металлплощадка.

– Свалка напротив детской площадки, все для детей, – возмутилась местная жительница.

В видео также сказано, что контейнеры набивались на протяжении двух лет и, по ее данным, все это время помои не вывозились, из-за чего начали гнить, а неприятный запах распространился по окрестностям. В том числе, сказала женщина, "аромат" добрался и до игровой зоны для несовершеннолетних.