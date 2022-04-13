Большая стая агрессивных собак окружила Дорожную улицу в Анжеро-Судженске. О существующей проблеме рассказала местная жительница в социальных сетях.
Женщина опасается отпускать детей в школу из-за поведения животных.
– Нужно чтобы произошла какая-то трагедия? – возмутилась горожанка.
По ее мнению, нужно принимать меры. К примеру, отловить собак, так как каждые полгода их становится больше из-за потомства.
Представители городской администрации ответили гражданке, что приняли заявку. В течение десяти дней бригада по отлову животных окажет ветеринарные услуги, а также произведет маркирование с идентификационным номером.
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