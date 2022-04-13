Большая стая агрессивных собак окружила Дорожную улицу в Анжеро-Судженске. О существующей проблеме рассказала местная жительница в социальных сетях.

Женщина опасается отпускать детей в школу из-за поведения животных.

– Нужно чтобы произошла какая-то трагедия? – возмутилась горожанка.

По ее мнению, нужно принимать меры. К примеру, отловить собак, так как каждые полгода их становится больше из-за потомства.

Представители городской администрации ответили гражданке, что приняли заявку. В течение десяти дней бригада по отлову животных окажет ветеринарные услуги, а также произведет маркирование с идентификационным номером.