Недовольные беловчане сняли на камеру участок улицы Тухачевского. На снимке видно, что асфальт покрыт "заплатками", и из-за этого покрытие кажется неровным. Горожане возмутились подобным состоянием дорожного полотна.

‒ Кажется, что это поверхность Марса, вся в неровностях и в катарах, но это асфальтированное полотно автодороги! <...> невозможно ездить на машине и на автобусах (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ рассказали кузбассовцы.

Комментаторы также отметили неудовлетворительное состояние данной дороги. При этом некоторые решили пошутить над этим.

‒ "Уже и смешно и грустно, хоть марсоход покупай чтобы на городке по этой улице передвигаться", "Тухачевского звучит громко", "Это ни в сказке сказать, ни матом сформулировать!" (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ написали горожане.

Ранее жители другого кузбасского города также сравнили родные пейзажи с Марсом.