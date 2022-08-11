+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Нуждающийся в помощи медработников кемеровчанин пропал в яркой футболке

0
Фото:  

Волонтеры ПСО "Лиза Алерт" объявили поиски пропавшего в Кемерове пожилого мужчины.

По данным поисковиков, местоположение 67-летнего Сергея Семеновича Черячукина из города Кемерово остается неизвестным с 11 августа 2022 года.


Приметы пропавшего: рост 165 см, плотное телосложение, седые волосы, карие глаза. Предположительно, был одет в оранжевую футболку, зеленые камуфляжные брюки и черные шлепанцы. Отмечается, что мужчине требуется помощь медиков.


Если вам что-либо известно о том, где Сергей находится сейчас, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 либо 112.

Фото: ВКонтакте / ПСО "Лиза Алерт"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39130

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined