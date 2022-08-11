Нуждающийся в помощи медработников кемеровчанин пропал в яркой футболке

По данным поисковиков, местоположение 67-летнего Сергея Семеновича Черячукина из города Кемерово остается неизвестным с 11 августа 2022 года.
Приметы пропавшего: рост 165 см, плотное телосложение, седые волосы, карие глаза. Предположительно, был одет в оранжевую футболку, зеленые камуфляжные брюки и черные шлепанцы. Отмечается, что мужчине требуется помощь медиков.
Если вам что-либо известно о том, где Сергей находится сейчас, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 либо 112.
Фото: ВКонтакте / ПСО "Лиза Алерт"
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