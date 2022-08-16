Нуждающийся в медпомощи немой мужчина пропал без вести в Кузбассе

Чернышов Павел Викторович 1990 года рождения пропал без вести в поселке Рассвет Новокузнецкого района. Мужчина уехал на красном велосипеде 16 августа текущего года и не вернулся, следует из ориентировки ПСО "Лиза Алерт".

Рост пропавшего составляет 158 сантиметров. Телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Был одет в темно-синюю ветровку, черные спортивные штаны, черные кроссовки и серо-зеленую кепку. С собой у кузбассовца была черная сумочка. Нуждается в медицинской помощи. Не разговаривает.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Продолжаются поиски сероглазого новокузнечанина в сандалиях.