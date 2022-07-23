Нуждающийся в медпомощи мужчина пропал в Кузбассе

По данным поисковиков, местоположение 68-летнего Берлякова Анатолия Ивановича из Новокузнецка остается неизвестным с 21 июля текущего года.
Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза. Предположительно, был одет в темно-зеленую кофту, голубые штаны, черные сандалии, черную кепку. Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Если вам что-либо известно о том, где Анатолий находится сейчас, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 либо 112.
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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