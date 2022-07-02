Нуждающийся в медпомощи мужчина пропал без вести в Кемерове

Быковец Валерий Николаевич 1968 года рождения пропал в Кемерове 29 июня текущего года. На момент публикации данной новости его местонахождение остается неизвестным.

Рост кемеровчанина составляет 164 сантиметра. Телосложение нормальное, волосы светло-русые с проседью, глаза серо-зеленые. Был одет в черную спортивную кофту с красными вставками, серые спортивные штаны и черные кроссовки. Мужчина нуждается в медицинской помощи, сообщили добровольцы "Лиза Алерт".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем кемеровчанине, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Также продолжаются поиски кузбассовца в черном спортивном костюме, черноволосой женщины с дамской сумкой и пенсионера в футболке цвета хаки.