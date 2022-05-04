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Нуждающийся в медпомощи лысый кузбассовец бесследно исчез

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Волонтеры ПСО "Лиза Алерт" опубликовали ориентировку на пропавшего в кузбасском городе лысого мужчину, которому требуется помощь медиков. Его ищут сутки.

Алексей Владимирович Туркин из города Осинники в Кемеровской области ушел в неизвестном направлении с минувшего вторника, 3 мая, и не вернулся. С тех пор местонахождение 29-летнего мужчины остается неизвестным.


Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавое телосложение, волос на голове нет, карие глаза. В день, когда его видели в последний раз, он был одет в темно-синюю кофту, темные спортивные штаны и шлепанцы. Отмечается, что житель Кузбасса нуждается в медпомощи.


Если вам что-либо известно о том, где Алексей Туркин находится сейчас, позвоните по телефону 8-800-700-54-52 либо 112. Желающие помочь с поисками могут связаться с организатором по номеру 8-906-934-64-26 (Веста).

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Да!
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