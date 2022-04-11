Нуждающийся в медпомощи кузбассовец пропал

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Волонтеры объявили о поиске без вести пропавшего жителя Киселевска.

Поисково-спасательная группа совместно с правоохранительными органами ведут поиски 56-летнего жителя Киселевска Юрия Гаврилюка. Сообщается, что местоположение мужчины неизвестно с 7 апреля.


Из примет: рост 183 см, худощавый, темно-русые волосы. При себе имел пакеты с одеждой. Был одет в кожаную черную куртку, темно-синюю шапку, брюки.


Может нуждаться в медицинской помощи, передает поисково-спасательная группа "След" в Кузбассе.


Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, волонтеры просят сообщать по номерам 8(905)079-09-06 или 102.

Фото: Поисково-спасательная группа "След" - Кузбасс

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