Нуждающийся в медпомощи кузбассовец пропал

Поисково-спасательная группа совместно с правоохранительными органами ведут поиски 56-летнего жителя Киселевска Юрия Гаврилюка. Сообщается, что местоположение мужчины неизвестно с 7 апреля.

Из примет: рост 183 см, худощавый, темно-русые волосы. При себе имел пакеты с одеждой. Был одет в кожаную черную куртку, темно-синюю шапку, брюки.

Может нуждаться в медицинской помощи, передает поисково-спасательная группа "След" в Кузбассе.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, волонтеры просят сообщать по номерам 8(905)079-09-06 или 102.