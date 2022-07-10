Нуждающийся в медпомощи голубоглазый мужчина пропал без вести в Кузбассе

В столице Кузбасса пропал 38-летний Роман Лазарев, рассказали в ДПСО "Лиза Алерт". Отмечается, что 8 июля мужчина, который нуждается в медпомощи, ушел в неизвестном направлении.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза. Был одет, предположительно, в куртку, синие шорты, болотные сапоги.

Граждане, которые что-то знают о местонахождении кемеровчанина или готовы подключиться к поискам, могут позвонить по номеру 8 (800)700-54-52 или 112.