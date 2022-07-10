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Нуждающийся в медпомощи голубоглазый мужчина пропал без вести в Кузбассе

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В центре шахтерского края бесследно исчез местный житель, которому нужна помощь врачей. Волонтеры начали поиски.

В столице Кузбасса пропал 38-летний Роман Лазарев, рассказали в ДПСО "Лиза Алерт". Отмечается, что 8 июля мужчина, который нуждается в медпомощи, ушел в неизвестном направлении.


Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза. Был одет, предположительно, в куртку, синие шорты, болотные сапоги.


Граждане, которые что-то знают о местонахождении кемеровчанина или готовы подключиться к поискам, могут позвонить по номеру 8 (800)700-54-52 или 112.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Да!
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