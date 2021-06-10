Нуждающийся в медицинской помощи пенсионер пропал в Кемерове

В Кемеровской области пропал 70-летний Анисимов Виктор Васильевич. Ориентировку на поиски престарелого жителя региональной столицы распространили волонтеры ПСО «Лиза Алерт» в Кузбассе. Пропал мужчина 1950 года рождения пару дней назад – 8 июня. В этот день он покинул свой дом и отправился в неизвестном направлении.

Поисковики отмечают, что особой приметой мужчины является то, что он медленно ходит.

Из других примет пропавшего: рост 170 сантиметров, имеет плотное телосложение, волосы седые, глаза голубые.

На момент, когда пенсионера видели в последний раз, на нем были надеты: серая футболка, черные брюки и черные резиновые тапки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.