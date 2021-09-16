Нуждающаяся в помощи врачей жительница Кузбасса пропала без вести

По информации ПО "Лиза Алерт", 16 сентября пропала Василькова Вера Васильевна 1966 года рождения. Она проживает в поселке Свердловский Ленинск-Кузнецкого района.
Приметы пропавшей: ростом 166 см, нормального телосложения, темно-русые волосы, каре-зеленые глаза. Была одета в куртку бирюзового цвета, черную юбку, сиреневые сланцы, бирюзово-синюю шапку в полоску.
Отмечается, что Вера Васильевна нуждается в медицинской помощи. Владеющих данными о возможном месте пребывания жительницы Кузбасса просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
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