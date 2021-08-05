Нуждающаяся в помощи медиков женщина пропала в Кузбассе

По информации, представленной добровольцами ПСО «Лиза Алерт» в ориентировке на пропавшую, известно, что исчезла 45-летняя Коробкова (Майорова) Наталья Александровна 10 июля. С того же дня местонахождение жительницы пгт Грамотеино, расположенного в Беловском районе, остается неизвестным.

Приметы пропавшей женщины: рост 165 сантиметров, телосложение – нормальное, волосы – черные с сединой, глаза – карие. Отмечается также то, что горожанка нуждается в медицинской помощи.

О том, что может быть надето на жительницу Кузбасса, не сообщается в силу того, что эта информация неизвестна.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о пропавшей, просят сообщить их по номерам 8-800-700-54-52 либо 112.