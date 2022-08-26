Нуждающаяся в медпомощи женщина с сумкой пропала без вести в Кузбассе

Волкова Марина Викторовна 1965 года рождения проживает в Топках. В минувшую среду, 24 августа, женщина ушла из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщили волонтеры ПСО "Лиза Алерт".

Рост горожанки составляет 165 сантиметров. Плотного телосложения. Волосы русые с проседью, глаза карие. Одежда, которая была на женщине в день исчезновения, осталась неизвестной. С собой была сумка сиреневого цвета. Пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении женщины, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Также продолжаются поиски кузбасского пенсионера, который уехал на внедорожнике вместе с немецкой овчаркой и пропал.