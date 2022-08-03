Нуждающаяся в медпомощи голубоглазая женщина пропала без вести в Кузбассе

Завьялова Татьяна Сергеевна 1977 года рождения пропала без вести в кемеровском микрорайоне Кедровка. Также она может находиться в городе Анжеро-Судженске. Женщина ушла из дома 2 августа текущего года в неизвестном направлении.

Рост пропавшей составляет 152 сантиметра. Телосложение худощавое, волосы черные, глаза голубые. Была одета в светлую ветровку, черные брюки и розовые шлепанцы. Нуждается в медицинской помощи, отмечают добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей женщине, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.