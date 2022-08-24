Нуждающаяся в медпомощи девушка пропала без вести в Кемерове

Ржавичева Нина Валерьевна 1998 года рождения пропала без вести в Кемерове. Местонахождение девушки остается неизвестным с 23 августа текущего года.

Рост пропавшей составляет 150 сантиметров. Телосложение плотное, волосы темно-каштановые. Глаза темно-карие. Была одета в черную кофту, розовое платье и черные лакированные ботинки, следует из ориентировки поискового отряда "Лиза Алерт". С собой у молодой горожанки была голубая дамская сумка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей кемеровчанке, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.