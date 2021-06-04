Нуждающаяся в медицинской помощи пенсионерка пропала в Кузбассе

В Кемеровской области бесследно пропала 69-летняя Печеркина (Дроздова) Татьяна Иосифовна. Ориентировку на поиски жительницы Междуреченска 1951 года рождения распространили волонтеры ПСО «Лиза Алерт» в Кузбассе. Пропала женщина в четверг, 3 июня. Уточняется, что в этот день она вышла из дома, однако не вернулась обратно. Также участники отряда отмечают, что горожанке требуется медицинская помощь.

Приметы пенсионерки: рост 165 сантиметров, имеет худощавое телосложение, волосы темно-русого цвета, глаза – светло-карие.

На момент, когда ее видели в последний раз, на ней были надеты: серо-черный свитер на молнии, серая кофта, черные штаны и светло-зеленые тканевые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшей жительницы Кузбасса, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.