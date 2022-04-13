Новый ЖК появится на месте трех гаражных кооперативов в Кемерове

Собеседница из кемеровской администрации рассказала AVOKADO, что в микрорайоне 72а Ленинского района Кемерова в ближайшем будущем появится новый ЖК. Так, вдоль улицы Марковцева, между бульваром Строителей и проспектом Комсомольский, будут построены сразу 10 жилых домов, детский сад на 350 мест, а также детские и спортивных площадки.

– Общая площадь микрорайона составляет 10,8 га, количество домов 10, количество квартир 2821, общая площадь жилой застройки 129,3 тыс. кв. м, – следует из текста ответа.

К слову, на текущий момент там находятся три крупных гаражных кооператива "Восток", "Южный" и "Таврия". По мере осваивания территорий земля под ними освободится.