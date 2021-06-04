Новый завод за 750 млн рублей появится в кузбасском городе

Как сообщается, завод будет заниматься производством индустриальных фильтров. Он появится в городе Калтан на базе помещения старого предприятия, которое планируется модернизировать.
Всего в проект в качестве инвестиций будет вложено примерно 750 миллионов рублей. Его реализация будет организована с участием научных и образовательных организаций Кемеровской области. Компания также намерена работать с местными поставщиками и подрядчиками, сообщается на сайте правительства Кузбасса.
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