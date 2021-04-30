Новый запрещающий дорожный знак появился в Центральном районе Кемерова

Об изменениях на городских дорогах сообщили в администрации Кемерова. Таким образом, как стало известно из публикации, на участке улицы Кирова, начинающейся от проспекта Советского и заканчивающейся на улице Н. Островского, в среду, 28 апреля, был установлен новый дорожный знак – «Остановка запрещена». Его расположили на левых полосах в обоих направлениях. Также к знакам была прикреплена табличка о том, что на участке работает эвакуатор.

Решение об установке соответствующего дорожного знака было принято специалистами Центра организации дорожного движения и ГИБДД города. Обусловлено оно улучшением пропускной способности транспорта.