Новый запрещающий дорожный знак появился в Центральном районе Кемерова

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Остановку транспортных средств запретили на центральной улице областной столицы Кузбасса. Теперь машины там нельзя ставить по левым полосам в обоих направлениях.

Об изменениях на городских дорогах сообщили в администрации Кемерова. Таким образом, как стало известно из публикации, на участке улицы Кирова, начинающейся от проспекта Советского и заканчивающейся на улице Н. Островского, в среду, 28 апреля, был установлен новый дорожный знак – «Остановка запрещена». Его расположили на левых полосах в обоих направлениях. Также к знакам была прикреплена табличка о том, что на участке работает эвакуатор.


Решение об установке соответствующего дорожного знака было принято специалистами Центра организации дорожного движения и ГИБДД города. Обусловлено оно улучшением пропускной способности транспорта.

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