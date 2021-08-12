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Новый водопровод появится в кузбасском СНТ

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Кузбасские власти поручили решить проблему водоснабжения в садовом обществе Анжеро-Судженска. Также прибывший в город губернатор Сергей Цивилев проверил место возведения школы и ремонт площади.

В анжеро-судженском СНТ "Шахтер-1" для стабилизации подачи питьевой воды проведут водопровод за счет областных средств, о чем рассказали в обладминистрации.

– <...> нужно выбрать место с минимальным пересечением участков и дорог, где поставить колонку и водосчетчик, – отметил Сергей Цивилев.

Вместе с тем глава области посетил участок строительства городской школы, рассчитанной на 1 000 ребят, в микрорайоне Восточный. Завершить работы планируется в декабре. В то же время на площади имени Александра Матросова планируется установить скамейки, заасфальтировать территорию и оборудовать парковку до 9 сентября.

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