Новый вертолет санавиации с аппаратом ИВЛ прибыл в Кузбасс

Накануне, 7 февраля, в Кузбасс прибыл новый вертолет санитарной авиации "Ансат" 2020 года выпуска. Он заменит судно МИ-8, которое ранее использовалось в регионе. Согласно официальной информации, на борт "Ансата" можно взять одного реанимационного пациента или двух — сидя. Врачи получают в распоряжение медицинский модуль с мониторингом всех жизненных параметров и кислородной поддержкой, включающей в себя аппарат для искусственной вентиляции легких. Полеты судна финансируются за счет федерального бюджета.

С октября по 31 декабря 2021 года вертолет санавиации в Кузбассе совершил 63 вылета и вывез 86 человек. Таким образом, время транспортировки больных с отдаленных территорий сокращается в несколько раз по сравнению с перевозкой на автомобилях "скорой", сообщают в пресс-службе администрации правительства Кемеровской области.

Напомним, что первый борт санавиации прибыл на территорию региона в начале октября 2021 года. Минздрав Кузбасса рассказал о стоимости одного часа полета.