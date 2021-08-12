Новый участок федеральной трассы появился в Кузбассе

Речь идет об участке с 481-го по 486-й километр в Мариинском районе над Транссибирской магистралью. Новый путепровод, заменивший одноуровневый переезд, позволит автомобилистам сократить время в пути и безопасно проезжать железную дорогу. Подобный проект позволил направить потоки транспорта по новому направлению.

— Также на 5-километровом участке выполнено переустройство существующей дороги по новой траектории – с ликвидацией опасного поворота и удобным подъездом к населенным пунктам Суслово и Знаменка, — сообщили в "Сибуправтодор".

Таким образом, всего дорожники соорудили 2,7 км участка трассы и еще 1,8 км реконструировали.

Теперь рабочие ведут демонтаж старого участка и работы по рекультивации. Окончательно завершить проект планируется в сентябре, отметили в организации.