Новый ТЦ в Кузбассе попал на продажу за более чем 100 млн рублей

Объявление о продаже ТЦ в центре Юрги появилось на популярном Сайте. Согласно приведенным данным, собственник продает помещение площадью 1 439,1 кв. м. Расположено здание на улице Волгоградской.
Из объявления следует, что на втором этаже ТЦ имеется выход на крышу, что подойдет для обустройства кафе. Территория объекта заасфальтирована. Сам торговый центр расположен вблизи удобной транспортной развязки. Парковка подходит для грузового транспорта.
Покупателю придется отдать за сделку 100 100 000 рублей.
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