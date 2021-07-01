Новый ТЦ начнет работать в Новокузнецке

Помещения торгового центра, получившего название «Авиатор», пустовало около пяти лет, однако недавно близ здания уже появилась реклама различных магазинов.

Тем не менее, работы на объекте еще ведутся. Как пишут горожане в Сети, специалисты еще занимаются благоустройством территории вокруг ТЦ.

Напомним, что ранее стало известно о том, что в Кемерове по решению суда был закрыт крупный ТЦ "Лапландия". Позже собственник торгового центра подал жалобу на соответствующее судебное решение.