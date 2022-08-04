Новый транспортный прокурор появился в Кузбассе

Сегодня, 4 августа, стало известно, что в Кузбассе был назначен новый транспортный прокурор. Им стал советник юстиции Вайнер Илья Ильич. Назначение состоялось согласно приказу Генерального прокурора РФ от 1 августа текущего года.

Илья Вайнер родился в Новосибирске, начал службу в органах прокуратуры в марте 2011 года. Он занимал должность помощника, а затем и заместителя прокурора Тоджинского района Республики Тыва. Также был заместителем транспортного прокурора Новокузнеца и Горно-Алтайского транспортного прокурора, сообщают в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

За примерное исполнение своих обязанностей Вайнер имеет поощрения по службе.