Новый торговый центр откроется на проспекте в Кемерове

Здание торгового центра, расположенное на пересечении проспекта Ленина и улицы Пролетарской в Кемерове, введено в эксплуатацию. Сейчас специалисты проводят отделку помещения.

Торговый центр по проспекту Ленина, 33А будет открыт, ориентировочно, во втором квартале 2022 года. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на администрацию города Кемерово.

Ранее ожидалось, что данный торговый центр, строительство которого обошлось владельцам в 700 миллионов рублей, откроется в декабре 2020 года.