Новый торговый центр откроется на проспекте в Кемерове

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Сотрудники мэрии кузбасской столицы рассказали, когда начнет функционировать новая торговая точка, построенная рядом с Парком Ангелов.

Здание торгового центра, расположенное на пересечении проспекта Ленина и улицы Пролетарской в Кемерове, введено в эксплуатацию. Сейчас специалисты проводят отделку помещения.


Торговый центр по проспекту Ленина, 33А будет открыт, ориентировочно, во втором квартале 2022 года. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на администрацию города Кемерово.


Ранее ожидалось, что данный торговый центр, строительство которого обошлось владельцам в 700 миллионов рублей, откроется в декабре 2020 года.

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